I punti oscuri di Shein l’azienda cinese leader nel fast fashion

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di domenica 29 settembre 2024)è diventatadipiù conosciuta del mondo. La sua crescita è però avvenuta in maniera tanto esponenziale quanto misteriosa. Come nebuloso è il profilo del fondatore, Chris Xu, noto anche come Sky Xu, imprenditore esperto nell’ottimizzazione dei motori di ricerca (Seo), forse nato negli Stati Uniti o forse in Cina, nella provincia dello Shandong. Secondo Forbes il suo patrimonio ammonta a 11,2 miliardi di dollari: sarebbe il 19esimo uomo più ricco del suo Paese (per Bloomberg è invece pari a 21,5 miliardi). Non male per uno sconosciuto venuto dal nulla, che nel 2011 decise di trasformare la sua precedente società di vendita online, creata nel 2008, inside, dedicandosi soltanto ad abiti da sposa e, in seguito, all’abbigliamento femminile.nel(Getty).