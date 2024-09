I giovani si nutrono di Internet senza una guida | attenzione alle disumanizzazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Che sollievo avere due argomenti da scegliere per appagare la nostra quotidiana dipendenza cronica dal gossip social: oggi mi dedico alla querelle (adesso anche giudiziaria, che bello) Sangiuliano/Boccia, oppure si va decisamente sul trash con il dissing (e si ripassa l’inglese, vedete che la cultura c’è) Fedez/TonyEffe? Però un momento: c’è anche da spiare, tra social e stampa mainstream, la soap horror sullassima rimasta incinta non una, ma ben due volte, all’insaputa della sua famiglia, del fidanzato, della di lui famiglia e dei vicini, il che è strano, perché in Italia i vicini di rado si fanno gli affari loro. Seguono disertazioni di professionisti della psiche che illuminano sulla disconnessione. Amen.