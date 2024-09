Daniele Bennati dopo i Mondiali | Sapevamo che sarebbe stato difficile avevo chiesto di fare una gara dignitosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Nella prova in linea deidi ciclismo 2024 per la Nazionale italiana c’è davvero molto poco da salvare. Gli azzurri guidati danon partivano favoriti su un percorso durissimo, mancavano le stelle nella squadra tricolore e l’obiettivo era magari puntare ad una top-10. A differenza delle passate stagioni, dove spesso i ciclisti italiani erano stati protagonisti, per poi spegnersi nel momento decisivo della corsa, oggi, salvo alcune azioni, lontanissime dal traguardo, non si sono mai visti. Il risultato finale è davvero indicativo: la prima bandiera del Bel Paese a Zurigo è quella di Giulio Ciccone, 25° a 6’36” dal dominatore Tadej Pogacar e a quasi 6? dal podio. Davvero troppo poco.a fineha commentato: “chee per questo ai ragazzidiuna