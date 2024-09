Crisi Manchester United | il Tottenham vince 3-0 ad Old Trafford e mette nei guai Ten Hag

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Tre sconfitte, un pareggio, due vittorie. Due ko consecutivi ad Old. Sono i numeri impietosi deldi Erik Ten Hag, che vede traballare la panchina dopo la sconfitta interna per 3-0 contro il. I Red Devils restano a metà classifica, con 7 punti dopo sei giornate, tre in meno degli Spurs, che tornano a sorridere dopo due sconfitte di fila. Non mancheranno le polemiche, soprattutto per l’espulsione molto dubbia di Bruno Fernandes al 42? del primo tempo. Quel che però non passa inosservato nelè il terribile approccio in avvio di gioco, sia nel primo che nel secondo tempo. Al 3? ilpassa in vantaggio: Van de Ven sfoggia le doti da velocista, penetra centralmente tra le linee avversarie, entra in area e sorprende la difesa imbambolata dei padroni di casa con un cross rasoterra che Johnson deve solo spingere in rete.