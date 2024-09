Commemorazione Marzabotto il presidente tedesco Steinmeier | Dobbiamo ricordare nazionalismi portano guerra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024)(Bologna), 29 settembre 2024 – “Comeè difficile venire in questo luogo dell'orrore e parlare a voi”. E’ emozionato ildella Germania Frank Walter, oggi alladella strage dia fianco deldella Repubblica Sergio Mattarella. Parla di “dolore e vergogna”, pochi minuti poco aver posato dei fiori in memoria delle 1.830 vittime accertate, tutte per mano dei soldati nazisti in un’azione di rappresaglia contro partigiani e civili. “Le truppe naziste perpetrarono crimini disumani in Italia, accecate dall'odio e dal fanatismo – ha ricordato– Io so che il dolore è ancora più grande perché la maggior parte dei crimini è rimasta impunita. Questa è la seconda colpa di cui noi tedeschi ci siamo macchiati”.