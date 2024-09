Ciclismo Tadej Pogacar firma la tripletta Giro-Tour-Mondiale | è il terzo nella storia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Un 29 settembre che rimarràdelè campione del mondo al termine di una prova straordinaria, con uno scatto a cento chilometri dal traguardo che nessuno o quasi avrebbe considerato vincente. E invece,maniera più rocambolesca, ha ottenuto ilgrande obiettivo della sua stagione dopod’Italia ede France. Rientrando in un novero strettissimo di persone che sono riusciti a vincere queste tre corsestessa annata. Il primo a riuscire nell’impresa fu quello a cuiviene costantemente paragonato, il primo ‘cannibale’ Eddy Merckx. La gara più difficile per lui fu la Corsa Rosa: Gianbattista Baronchelli rischiò di far saltare il banco da neoprofessionista, andando vicino a un successo storico ma il belga riuscì a difendere la maglia rosa per soli dodici secondi.