Cagliari 27enne ucciso a coltellate Fermato un conoscente

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Alessandro Cambuca, colpito al petto e al collo, è morto dopo il ricovero in ospedale. Non si conoscono ancora le cause dell’aggressione. Intanto è statoundella vittima Alessandro Cambuca è morto il ventisettenne accoltellato all’alba di oggi ad Assemini, nella città metropolitana di. Il ragazzo era stato colpito al petto e al collo ed era stato trasportato all’ospedale diin fin di vita. Il tentativo di salvare il giovane è stato inutile: troppo gravi le ferite ed è morto poco dopo il ricovero. Per l’omicidio di Alessandro è statoun, ancora poco chiari i motivi dell’aggressione che hanno portato alla morte del. Leggi anche–>in fin di vita: accoltellato al collo e al petto. Caccia all’aggressore L’aggressore, individuato dai carabinieri, sarebbe ora in caserma per essere interrogato.