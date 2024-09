Bollette Taric è scontro politico | Al lavoro per risolvere lo squilibrio Incontri coi cittadini | il calendario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) "Nonostante gli accordi e gli intendimenti precedenti presi al consiglio comunale precedente, la minoranza ha riproposto l’atto sulle riduzioni dellatramite l’Ida senza una collaborazione congiunta. Di conseguenza, abbiamo dovuto presentare una nostra versione. Mi dispiace che su una questione così importante si cerchi solo visibilità politica, anziché lavorare insieme per trovare soluzioni a un problema che riguarda tutti". Lo ha detto il sindaco Alessio Mugnaini, chiarendo poi che gli uffici amministrativi, in collaborazione con Alia, stanno già lavorando perlo. Mugnaini non ha gradito l’iniziativa di Montespertoli di Tutti, che nel corso della scorsa seduta del Consiglio ha presentato una serie di interrogazioni sulla, il nuovo biodigestore e l’ammontare dell’indennità di disagio ambientale.