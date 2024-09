Basket | Trieste colpo di mezzogiorno da neopromossa Milano battuta al debutto in Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Se ieri ilTrapani l’aveva semplicemente sfiorato contro la Virtus Bologna, a compierlo in pieno è invecenel, appunto, del Palal’Olimpia EA7 Emporio Armaniper 84-78 nell’anticipo domenicale della prima diA 2024-2025, soprattutto in virtù dei 22 punti di Colbey Ross, dei 19 dell’ex Denzel Valentine e dei 18 di Markel Brown. Non bastano ai 18 di Zach LeDay e Nikola Mirotic (con doppia doppia da 10 rimbalzi). Al via c’è partenza sprint per, con l’8-2 a trazione Ross-Valentine-Brown. Ci prova l’Olimpia con Shields, e l’aggancio arriva con Shields prima e Mirotic poi, il che comincia a generare un equilibrio importante. Il tutto anche se sono i giuliani ad avere sempre qualcosina in più in grado di portare vantaggio.