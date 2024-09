Addio UFFICIALE in F1 | non ne possono più

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 29 settembre 2024)in F1: hanno deciso di cambiare quasi alla fine della stagione vedendo anche i risultati. Il ritiro è vicino Sicuramente dentro il paddock, non solo dai colleghi ma anche dei tifosi, è uno dei piloti più amati. Simpatico, sempre sorridente, difficilmente uno nel corso di questi anni lo ha visto arrabbiato. Ecco perché Daniel Ricciardo piace a tutti. Ricciardo (Lapresse) – Ilveggente.itMa non ai padroni della Racing Bulls. Dopo Singapore, quando è rimasto alla fine della gara per oltre un minuto dentro la sua macchina avvolto dai pensieri, si era capito qualcosa: nei giorni scorsi è diventato anche: Ricciardo lascia la scuderia sul finire della stagione e dopo aver detto di non essere disposto ad essere il terzo pilota della Red Bull, l’alla Formula 1, a 35 anni, appare vicinissimo.