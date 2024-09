Zenith è l’ora di dare la svolta Stasera l’anticipo | c’è la capolista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Seconda partita ‘casalinga’ consecutiva per laPrato.alle 20.30 la formazione bluamaranto ospiterà al "Torrini" di Sesto Fiorentino laancora imbattuta e a punteggio pieno Tau Altopascio, nella sfida valida come quarta giornata di andata del girone D di serie D. Una partita decisamente in salita per i pratesi, contro una delle formazioni più in forma in questo avvio di campionato, capace fin qui di segnare 9 reti (miglior attacco del girone) subendone comunque 4. Una missione quasi impossibile, insomma, per i ragazzi allenati da Simone Settesoldi, che comunque carica i suoi per provare ail tutto per tutto e fare un brutto sgambetto alla prima della classe: "Una brutta gatta da pelare assolutamente. Il Tau in questo momento è la squadra più forte e più in forma del campionato. Un cliente da prendere con le molle – spiega proprio Settesoldi -.