Vola laggiù con l’auto e viene sbalzato fuori dal mezzo | Angelo trovato morto a 20 anni

(Di sabato 28 settembre 2024) Una gravissima tragedia ha spezzato l’ennesima giovanissima vita.a 20dopo un terribile incidente stradale. Guidava la sua automobile, una Ford Fiesta, quando ha fatto un volo che gli è stato fatale. Per cause che saranno accertate dalle autorità competenti, avrebbe perso il controllo delnel corso della notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre. Maè statosolo diverse ore dopo, quando era appena sbocciata l’alba. L’area in cui è precipitata la vettura non è molto visibile dalla strada, quindi per questo motivo non sarebbe stato subito individuato. Ad accorgersi dell’incidente mortale è stato un passante, che ha notato una ruota negli arbusti e ha fatto scattare l’allarme. Leggi anche: “Il cric ha ceduto”.