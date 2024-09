Superbike Aragon gara 1 | il grande ritorno di Andrea Iannone

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024)ha vinto alla grandissima1 al Motorland di, adesso è tornato davvero. Una prestazione super per l’ex MotoGP, che riassapora il dolce gusto del trionfo dopo un periodo da incubo: quattro anni di squalifica (discutibile), poi un inizio pieno di sofferenze in questa nuova avventura. Da pilota privato di una piccola squadra: una rivincita da incorniciare. E’ stata una corsa rocambolesca ancor prima di cominciare: Nicolò Bulega che scattava in pole ed aveva un jolly da giocarsi per accorciare le distanze dal leader Toprak Razgatlioglu, si è fermato sconsolatamente nel giro di allineamento per un problema tecnico. La Ducati tradisce nel momento decisivo. Il turco, stringendo i denti, ha portato in porto un secondo posto che vale oro: adesso sono di nuovo 33 i punti di vantaggio.