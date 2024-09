Solo agli ingenui sembra incredibile la sentenza scritta prima dell' arringa dell' avvocato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) L’vicenda raccontata dal Dubbiofiorentinadi ascoltare la requisitoria del pubblico ministero e soprattutto l’difensorea noi. E’ più che evidente, a giudicare dalle reazioni, che negli ambienti giudiziari – Csm in testa – non ha stupito quasi nessuno. Così, non ho potuto fare a meno di ripensare a un caro amico che pur avendo passato la vita nelle aule giudiziarie è rimasto, fino al giornoa morte, un ingenuo; e preservare la propriatà, che spesso coincide con il proprio senso morale, fino a novant’anni suonati non è una fatalità, è una forma di eroismo.