Procida Vela Cup 2024 sport tradizione e bellezze naturali fino a domenica

(Di sabato 28 settembre 2024) Ha preso il via la prima edizione dellaCupche sino aoffrirà un’esperienza entusiasmante tra. Organizzata dalla Lega Navale dicon la collaborazione della Marina dil’evento velico è inserito nel circuitoCup, organizzato dal Giornale della, che ogni anno porta in acqua centinaia di barche. La formula prevede una competizione tra barche di ogni dimensione e stile, senza limitazioni d’età e con classifiche stilate unicamente in base alla lunghezza; quellono è il penultimo appuntamento dellaCup, dopo le tappe di Chiavari, Costa degli Etruschi, Brindisi, Cala dei Sardi in Costa Smeralda, prima della chiusura a Capo d’Orlando.