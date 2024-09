Ottavio Bianchi | A Napoli o ti senti un fenomeno o soffri la pressione Vi dico una cosa su Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 28 settembre 2024), uno degli allenatori più amati della storia del, ha firmato alcune delle pagine più gloriose del calcio azzurro, con lo Scudetto del 1987 e la Coppa Uefa del 1989. Sebbene non sia più alla guida del club, la passione per ilè sempre viva in lui. Ai microfoni del quotidiano Il Mattino,ha parlato di Antonio, definendolo “l’uomo giusto” per questa squadra. “vive di calcio e di emozioni”sa bene quanto l’entusiasmo possa trascinare la squadra, ma è altrettanto consapevole dei rischi. “vive di calcio e di entusiasmi“, ha spiegato. “Qui, o tiun, ola. Non tutti i giocatori riescono a gestire quest’energia travolgente, ma Antonioha dimostrato di essere un maestro in questo.” Il tecnico pugliese, secondo, ha saputo comprendere e cavalcare l’entusiasmo del popolo napoletano.