Nuova acquisizione per la Farmacia Cooperativa

(Di sabato 28 settembre 2024) Bologna, 28 settembre 2024 – Ladi Bologna ha compiuto un altro importate passo nel suo percorso di crescita e di sviluppo con l’acquisto della totalità delle quote della‘Le Piazze’, un traguardo celebrato con la ‘Festa del Benessere’ di questa mattina al centro commerciale ‘Le Piazze’ di Castel Maggiore, con una giornata speciale piena di attività all’insegna del benessere e della salute. Sono previsti allenamenti gratuiti con personal trainer e alla fine un buffet per brindare insieme a questo nuovo inizio. Al termine, premiazione del concorso a premi che ha come primo premio una bicicletta ’Five’ a pedalata assistita oltre che regali e gadget per tutti i partecipanti.