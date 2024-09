M OKhamenei trasferito in luogo sicuro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 28 settembre 2024) 14.40 La Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei è statoin una località segreta sotto una sicurezza rafforzata, un"di alta sicurezza". Lo riferiscono media locali e anche la Reuters che cita fonti del governo di Teheran. Secondo le fonti, l'Iran è in costante contatto con le milizie sciite libanesi di Hezbollah e con gli altri alleati della regione per decidere le prossime mosse. Khamenei ha detto che il musulmani "devono sostenere Hezbollah con ogni mezzo". Secondo alcuni media, Iran verso l'invio di truppe in Libano.