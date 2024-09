L’ultima sopravvissuta alla strage | Gli aerei sopra Marzabotto un uomo sulla porta | è l’unico ricordo di papà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Bologna, 28 settembre 2024 – La generazione perduta è quella del 1944. I bambini dinon ci sono più. Ammazzati, bruciati. Il più piccolo, Walter, aveva 14 giorni appena. Di molti non erano rimasti che schizzi di sangue sulle piume dei cuscini, nelle culle diventate tombe. Speranze cancellate dfuria delle mitragliatrici delle SS naziste nelladi civili peggiore d’Europa: era la fine di settembre, la regia del boia monco, Walter Reder. Due presidenti ricordano i martiri di Monte Sole I pochissimi che si erano salvati – tra Sibano, Cerpiano, Caprara, Casaglia, qui nel parco di Monte Sole dove l’Appennino bolognese è strozzato fra le vte del Reno e del Setta – avevano finto di essere morti. Oppure non erano stati notati dai tedeschi fra i cadaveri. O ancora erano rimasti, per caso, vivi in zone non scoperte.