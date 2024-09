La figura del padre nei film di Francesca Comencini e di Maura Delpero

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di sabato 28 settembre 2024) Ildidedicato a suoLuigi, dal titolo Il tempo che ci vuole, al di là che piaccia o dispiaccia, presenta alcuni aspetti dell’immaginario italiano sui quali è impossibile non riflettere. Come è noto, ilnarra il burrascoso rapporto tra un, famoso regista cinematografico, e una figlia, prima adolescente e poi ragazza. L’idea chiave è che il resto della famiglia, madre e sorelle, non compaiano mai in scena, tanto che tutto acquista subito un sapore surreale e vagamente inquietante. I due,e figlia, vivono soli in una grande casa in cui nessuno cucina, pulisce o rifà i letti. All’inizio lo spettatore si domanda come ciò sia possibile, ma dopo 20 minuti in effetti non se lo chiede più.