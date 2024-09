La Bortone va da Formigli | la lagna si trasforma in figuraccia smentita in diretta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Stavolta le faccine tanto rimproverate alla premier sono di Serena. Che finge indignazione ridendo stupefatta – in una scena da Oscar per la comicità triste – a chi le dice che non ha senso parlare di antifascismo. E per una che voleva incassare i soldi della schedina grazie a Scurati è indicibile. Scena della commedia, Piazza Pulita di Corrado, dove va in onda la rubrica settimanale Giorgia e le sue camerate. Ogni volta il giornalista di La7 si esibisce in qualcosa da urlare dal piccolo schermo. Talvolta riesce nel suo obiettivo, come quando pizzicai giovani di destra colpevoli di fascismo nascosto invece di occupare case, spacciare droga, imbrattare monumenti, bloccare tangenziali stradali o picchiare gli avversari politici in Ungheria.