I profumi Moschino passano a Euroitalia | siglato accordo per 98 milioni

(Di sabato 28 settembre 2024) Un nuovoin campo beauty uniscee Aeffe. Le due big hanno infatti sottoscritto unquadro per la cessione da parte di Aeffe della proprietà del marchio “con riferimento a tutti i prodotti appartenenti alla classe merceologia 3 della Classificazione di Nizza”. Si tratta deiprincipalmente, oltre a cosmetici, candele profumate, e deodoranti per ambienti e per materie tessili. L’si chiude con un totale di 98di euro per l’acquisizione, unitamente all’esecuzione dell’quadro. Si andrà dunque a perfezionare la cessione del portfolio marchi a fine mese.ha infatti già corrisposto alla controllante del brand una porzione del corrispettivo pari a 39,5di euro, mentre la porzione restante sarà versata il 29 novembre 2024.