Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2024) In un momento in cui laincontinua a devastare il paese e sconvolgere l’equilibrio geopolitico globale, un incontro inatteso ha avuto luogo allaTower di New York: l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha accolto il presidente ucraino Volodymyr. I due leader si sono seduti faccia a faccia per la prima volta dal 2019, con l’obiettivo di discutere della crisi ine delle possibili strade per porre fine al conflitto. Questo incontro, inizialmente non previsto e organizzato all'ultimo minuto, ha vistodichiarare la sua intenzione diun cessate il fuoco, sfruttando il suo "ottimo rapporto" con il presidente russo Vladimir. Il colloquio ha sollevato diverse questioni cruciali sul futuro dellae del sostegno statunitense all', specialmente in vista delle prossime elezioni presidenziali americane del 2024.