Firenze cosa fare domenica 29 settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 282024 – Sono tanti gli appuntamenti ae dintorni per trascorrere unaall’insegna dello sport, dell’arte, della solidarietà, e dei sapori genuini del territorio che regala l’autunno. Quella del 29è dunque una giornata ricca di appuntamenti. Ecco la nostra guida alle iniziative da non perdere in città e provincia.Corri La Vita 2024 Al’appuntamento è con Corri la Vita la manifestazione che meglio di qualsiasi altra unisce sport, cultura e solidarietà, che anche quest’anno terminerà eccezionalmente alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria dove sono attese oltre trentamila persone per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno. È Simona Ventura la madrina di questa ventiduesima edizione, lo starter sarà invece il marito di “SuperSimo” Giovanni Terzi.