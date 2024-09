Drammatico investimento in provincia di Latina durante un controllo stradale | ferito un carabiniere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024)un normalealla circolazione effettuato nella zona di via della Riserva Nuova, nei pressi del centro commerciale Aprilia 2, tre Carabinieri si sono ritrovati coinvolti in un pericoloso incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e ha visto uno dei militari rimanere. L’Intervento e la Dinamica dell’Incidente Secondo la ricostruzione dei fatti, i Carabinieri avevano fermato un mezzo pesante per undi routine. L’autista del veicolo ha immediatamente avvisato il titolare della ditta di quanto stava accadendo, e quest’ultimo è giunto rapidamente sul posto, poiché la sede dell’azienda non era distante.