Doccia fredda per i tifosi della Juve da Exor Per Elkann la squadra vale molto meno delle scarpe Louboutin

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024) Arriva dalla relazione semestrale di, la holding di partecipazioni che controlla Stellantis, la conferma del perché lantus non sia esattamente nel cuore di John, con una discretaper ibianconeri. Secondo il presidente di, che controlla anche il club calcistico, il valore idealentus (542 milioni di euro) è decisamente inferiore a quello di unaultime arrivate (nel 2021) fra le partecipazioni del gruppo: quella nel marchio del lusso Christian, famoso nel mondo per lecon la suola rossa. Secondo la holding di, infatti, il “fair value” diè di 700 milioni di euro, quasi il 30% in piùntus.