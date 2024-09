Danilo Rossi | una vita per la viola tra la Scala il pop e il liscio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) Trentasei anni alla, primasolista, centinaia di concerti nel mondo, didatta con passione trasversale che non lo ha chiuso nei confini della classica. Dal jazz alal pop,romagnolo di Forlì non si è negato nulla. “Quello che mi ha sempre importato è fare bene, dare il massimo. Il mio suono deve essere pura bellezza in ogni occasione”. Musicista “immenso e rosso”, per mole fisica e per un’ancestrale fede comunista che avrebbe compiaciuto Guareschi, è stato lo spauracchio dei direttori che si sono avvicendati nel teatro milanese: diceva signorsì se era convinto ma non perdonava la sciatteria o la spocchia e non lo mandava a dire.