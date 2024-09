Dagli 0-0 ai tre gol Juventus insuperabile | Thiago Motta ritrova la vittoria e il miglior Vlahovic al Ferraris

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Lail gol, lae il suo bomber. Una doppietta di Dusane un gol di Conceicao permettono ai bianconeri di battere il Genoa 3-0 in una porte chiuse per i fatti del derby di Coppa Italia. Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A, c’è spazio anche per un piccolo record. Laè la squadra con l’imbattibilità più lunga (540 minuti) a inizio torneo nell’era dei tre punti ain Serie A. Meglio della Juve di Allegri nel 2014-15. Dietro solamente a quattro squadre: Cagliari 1966/67 (712 minuti), Milan 1993/94 (690 minuti), Napoli 1970/71 (590 minuti) e Inter 1972/73 (563 minuti). E la classifica sorride: 12 punti, più di Torino (11), Milan (11) e Inter (11) e di tutti gli altri. L’avvio di gioco non era stato però arrembante. Anzi i ritmi sembrano assai simili a quelli degli ultimi tre zero a zero consecutivi.