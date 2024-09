Cobolli show a Pechino | battuto Kotov 2 quarto di finale in un Atp 500

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Più forte del jet lag, più forte del tabù Laver Cup (quasi tutti i presenti a Berlino sono stati eliminati anzitempo) e più forte anche di Pavel. Il primo giocatore a qualificarsi per i quarti didell’ATP 500 di2024 è l’azzurro Flavio, che nella notte italiana ha superato con il punteggio di 6-4 6-2 il russo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Vittoria di routine per il classe 2002, che ha impiegato appena 77 minuti per avere la meglio e staccare il pass per il 7°diin carriera a livello Atp, il secondo in un ‘500’. Se nel parziale d’apertura c’è stato un po’ di equilibrio, conche ha tenuto botta ed ha ceduto solo a causa del break subito nel quinto game, il secondo è stato invece senza storia ed ha vistoavere sempre in mano il pallino del gioco, comandando nella maggior parte degli scambi.