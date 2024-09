Weekend bagnato ottobre inizia col maltempo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - L'ultimodi settembre vedrà la perturbazione atlantica al momento sull'Europa occidentale raggiungere il Mediterraneo. Condizioni meteo instabili nella giornata di sabato soprattutto su Nord-Est e settori adriatici dove non mancheranno temporali. Deciso miglioramento invece per domenica ma con l'ingresso di aria più fresca che porterà le temperature a scendere anche di 4-5 gradi al di sotto delle medie del periodo. Breve rimonta dell'alta pressione all'inizio della prossima settimana con tempo più stabile ma non per molto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci mostrano un avvio dicon una nuova possibile fase diper l'Italia, a causa del vivace flusso atlantico che dovrebbe inviare nuovi impulsi perturbati sul Mediterraneo.