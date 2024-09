Strage di Nuoro Andrea Carnevale svela il suo dramma | Mi rivedo in quel bambino Io andai dai carabinieri col cervello di mia madre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Il mio invito ai ragazzi che possono avere la tentazione di buttarsi via davanti a queste tragedie è di cercare di reagire, anche se è dura, molto dura. Quando miaè stata uccisa mi sono messo a testa bassa e sono andato avanti nonostante il dolore“. La testimonianza èla di, ex calciatore del Napoli e della nazionale italiana, oggi dirigente dell’Udinese. Aveva 14 anni quando suo padre uccise la. Poi si suicidò, davanti al figlio dopo averlo aggredito e dopo cinque anni di detenzione in un manicomio criminale.