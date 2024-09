Semestrale positiva per ITA Airways in arrivo investimenti su Milano

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024)(ITALPRESS) – Il Cda di Itaha approvato il bilancioconsolidato al 30 giugno 2024, che ha registrato, tra i principali indicatori, ricavi per 1,4 miliardi di euro (+300 milioni rispetto al primo semestre 2023), EBITDA +62 milioni di euro (migliore di 130 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e cassa per 393 milioni di euro (+31 milioni a confronto con il risultato al 30 giugno 2023). La presentazione dellasi è svolta presso i nuovi uffici milanesi destinati allo staff di Volare e alla forza vendite Ita– 540 metri quadrati e 58 postazioni – alla presenza del Presidente Antonino Turicchi, del Direttore Generale Andrea Benassi, del Chief Financial Officer Claudio Faggiani e del Chief Commercial Officer e CEO Volare Emiliana Limosani.