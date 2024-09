Sala | Da Feltri un insulto intollerabile a Milano

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 27 settembre 2024)– Le parole di Vittoriosui ciclisti “sono una una città come, che non bisogna tollerare, e lo voglio dire con chiarezza, perché dietro ci sono vite, persone, speranze, ideali, sogni di futuro”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe(foto), nell’evento che apre la Green Week, commentando le frasi del giornalista e consigliere regionale, secondo cui i “ciclisti mi piacciono solo se investiti”. “Se permettono a qualcuno di continuare a dire e scrivere certe cose, è perché per qualcuno quel signore è un riferimento – ha aggiunto– È chiaro che non è qualcosa su cui noi dobbiamo sorridere”. L'articolo: “Daun” L'Opinionista.