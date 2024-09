Prometeia Pil Italia avanti senza sbalzi +08% nel 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un aumento del Prodotto interno lordo dell'dello 0,8% per ile per il 2025, dopo lo 0,7% del 2023, e poi" con un incremento medio dello 0,7% da qui al 2027, leggermente inferiore rispetto all'1% dell'Eurozona. Con questi numeri il Rapporto previsionale diprospetta "una crescita bassa per l', che non potrà più contare sulle politiche fiscali espansive degli ultimi anni, marecessione". La società di consulenza e ricerca segnala che "la preparazione della manovra incontra varie difficoltà", nel contesto di nuove regole europee, e prevede che "non riusciremo a ridurre il debito pubblico", stimato al 141% del Pil nel 2027. Invece l'inflazione "non è più motivo di grande preoccupazione" anzi "vi è spazio per aumenti salariali".