Pesca concessi nuovi finanziamenti Ue

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Usciranno a ottobre, ma sono già statialla Regione Toscana 2 milioni e 660mila euro per la gestione delle risorse acquatiche e marittime che andranno a finanziare i due bandi che la giunta ha approvato nei giorni scorsi. I fondi vengono dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi (Feampa), su interventi per lae l’acquacoltura che hanno come obiettivo i progetti innovativi sulla gestione sostenibile delle risorse acquatiche e marittime. Ai bandi potranno partecipare le piccole e medie imprese del settore ittico e che lavorano nelle varie fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti inerenti allae all’acquacoltura. Naturalmente, gli interventi da sostenere devono essere economicamente redditizi, competitivi e attraenti.