Papa Francesco dal Re del Belgio il Santo Padre chiede scusa per gli scandali sugli abusi ai bambini

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Durante il viaggio inha chiestoper glilegati alla pedofilia in Chiesa Durante il suo 46° viaggio apostolico,ha messo in luce alcuni dei temi più rilevanti per la società globale, tra cui pace, educazione, ambiente e accoglienza. Il motto scelto per questa visita, “Pour servir”, sottolinea il dovere della Chiesa di mettersi al servizio degli altri. Dal cuore dell’Europa, il Pontefice ha lanciato un forte appello alla costruzione di ponti di pace, in particolare per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, ribadendo l’importanza di cercare compromessi onorevoli. La Chiesa, ha ricordato il, vuole essere un sostegno nell’affrontare queste sfide globali, con la convinzione che l’umanità ha una vocazione alla pace e al bene.