L’uragano Helene arriva in Florida | almeno tre morti e oltre un milione di case senza luce

(Di venerdì 27 settembre 2024) Giovedì notteto in, uno degli Stati meridionali degli Stati Uniti, causandoun morto e lasciando 1.5 milioni dielettricità tra, South e North Carolina e Georgia, secondo il sito poweroutage.us. In Georgia sono morte altre due persone in un tornado legato ad, che secondo le autorità è uno dei più grandi del secolo, si è originato nel Golfo del Messico per poi investire la, mentre nelle prossime ore si prevede che si sposti verso la Georgia e l’Alabama. Inizialmente era stato classificato di categoria 4, la seconda più alta nella scala Saffir-Simpson, ma quando ha toccato lail National Hurricane Center lo ha declassato alla categoria 2 sulla scala da 1 a 5. I suoi venti hanno soffiato fino a 225 km orari, mentre ora hanno una velocità di circa 140 km orari.