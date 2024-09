L’incanto dell’ordinario | alla Palomar incontro con lo scrittore Domenico Dara

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bergamo. Venerdì 4 ottobre alle 18.30 la Libreriadi via Angelo Mai a Bergamo ospiteràper unaperto a tutti. Sarà occasione per conoscere più a fondo la grande capacità narrativa delloe il mondo che ha creato per il suo ultimo romanzo “Liberata”, edito Feltrinelli. La protagonista Liberata Macrì ha un modo tutto suo di vivere: dattilografa a tempo perso, crede a quello che non si vede, convinta che sia l’invisibile la vera misura del mondo. E sogna a occhi aperti sulle pagine dei fotoromanzi che colleziona e custodisce con cura. Inclinesolitudine, vede cambiare la propria esistenza quando conosce Luvio, il nuovo operaio dell’officina meccanica del padre. In un attimo, Liberata si sente proiettata dentro uno dei suoi fotoromanzi, eroina di una storia d’amore da sogno.