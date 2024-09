La Notte europea dei ricercatori attesa per Frida Bollani Magoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ad Ancona è il giorno di ‘Sharper - Ladei’. L’intero centro sarà coinvolto dall’iniziativa, che ha come evento clou l’incontro tra musica e ricerca con(figlia di Stefanoe Petra) in piazza del Papa (ore 22), dove tra le altre cose ci sarà ‘Sulla scena del crimine’, con la ricostruzione di un delitto e degli strumenti utilizzati dalla polizia scientifica per risolvere il caso. Qui si esibirà anche il Coro studentesco Sing The future (ore 21). Cuore dell’evento sarà piazza Roma, con decine di laboratori, attività varie e incontri (dalle ore 17 alle 21). Si parlerà molto di ambiente e sostenibilità, scoprendo ad esempio il Greenplasma, innovativa tecnologia che trasforma i rifiuti plastici raccolti in mare in energia pulita, o informandosi sui filtri che possono eliminare l’inquinamento dell’aria in ambienti interni.