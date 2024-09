Infiammazione cronica | come evitare la madre di tutte le malattie

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’è una delle difese naturali del corpo contro minacce esterne,infezioni, lesioni o altri danni. Questo processo è una parte fondamentale del sistema immunitario e, per il benessere dell’organismo, non dovrebbe mai essere completamente “spento”, ma piuttosto regolato con attenzione. Viene spesso descrittauna “bilancia”, dove l’equilibrio tra la risposta infiammatoria e quella anti-infiammatoria è essenziale. Quando non ci sono minacce esterne, il corpo cerca di mantenere questo equilibrio tra le citochine pro-infiammatorie, che innescano il processo, e le citochine anti-infiammatorie, che lo mantengono sotto controllo.