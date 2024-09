Incidente auto entra a tutta velocità in un distributore e travolge colonnina della benzina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Cortona (Arezzo), 27 settembre 2024 –sfreccia a tutto gas contro il: porta via la colonna. Non ci sono feriti ma grandi danni all’impianto. Accade a Monsigliolo, nel comune di Cortona (Arezzo) nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: la paura era che ci potessero esserci esplosioni a seguito dell’impatto. Presenti anche gli agentipolizia municipale di Cortona che stanno portando avanti gli accertamenti. L’uomo sarà sottoposto all’alcoltest e ai tossicologici. Da capire infatti cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo. Il boato è stato assordante. Fortunatamente nessuno era sulla traiettoriavettura e non ci sono stati altri feriti.