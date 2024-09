Il mistero della nave russa e l’allarme | Rischia di esplodere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un’operazione misteriosa sta prendendo piede a pochi chilometri dalla costa inglese del Kent, dove un cargo carico di fertilizzante potenzialmente esplosivo è ancorato in attesa di autorizzazioni. Dietro questo scenario si intravede la manocosiddetta flotta fantasma, una rete di navi che, dall’inizioguerra in Ucraina, trasporta armi e petrolio per conto del Cremlino. La misteriosaRuby Il cargo, chiamato Ruby, è salpato un mese fa dal porto russo di Kandalashka, nella penisola di Kola, vicino alla Finlandia. Anche se batte bandiera maltese, laè registrata come proprietà di una società con sede a Dubai, che però opera dal porto siriano di Tartus, basenel Mediterraneo. Questo complesso sistema di scatole cinesi, fatto apposta per confondere le tracce, ha insospettito le autorità di diversi Paesi.