Il Canada non ha distrutto i vaccini a mRNA anti-Covid perché contengono nanobot

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il 18 settembre 2024 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che il governo canadese avrebbe «ritirato con urgenza tutti iPfizer e Moderna» contro la-19 dopo la scoperta scientifica «che la tecnologiacontieneautoassembl». Il post continua sostenendo che ai media tradizionali sarebbe stato ordinato di nascondere tutto ciò. È presente anche un video in inglese che mostra una persona riportare la presunta notizia proveniente dalsui. Si tratta di una notizia falsa. L’uomo che parla nel video è Sean Adl-Tabatabai, complottista che lavora per The People’s Voice, sito noto per diffondere disinformazione su svariate tematiche. L’8 settembre The People’s Voice ha pubblicato il filmato condiviso nel post analizzato, rilanciato il giorno dopo su X da Adl-Tabatabai.