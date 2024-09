I Cesaroni 7 a rischio? Claudio Amendola preoccupa i fan

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 settembre 2024) Brutte notizie all’orizzonte per i fan de I. La scorsa estate, infatti,aveva annunciato la settima stagione, i cui lavori sarebbero dovuti partire nel mese di novembre. Tuttavia, l’attore romano è recentemente tornato a parlare della serie, rilasciando dichiarazioni tutt’altro che promettenti. Iè stata una delle serie più amate e seguite dal pubblico italiano. Lo show è andato in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014, per un totale di 142 episodi suddivisi in sei stagioni, attirando attorno a sé un gran seguito, che a distanza di anni continua a farsi sentire. Non sorprende, dunque, l’entusiasmo generale scaturito a seguito dell’annuncio della settima stagione, ufficializzata nel corso di mesi estivi. “I” 7 slitta? Lenti dichiarazioni disulla nuova stagione (Credits: ANSA) – Velvetgossip.