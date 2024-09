Grave 26enneuna donna le ha dato fuoco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 27 settembre 2024) 14.22 Unle hae ora una 26enne è ricoverata in gravi condizioni a Catania. Il folle gesto sarebbe avvenuto in strada, sempre a Catania, per mano di un'altra,ieri pomeriggio. Sullo sfondo forse una lite telefonica tra minorenni, poi il 'chiarimento' in strada: da un lato la madre di una delle ragazze e dall'altro la zia materna dell'altra: ora ha il 20% di ustioni sul corpo,ma non è in pericolo di vita. Indaga la Squadra mobile. La giovane potrebbe essere stata attaccata per errore al posto della sorella.