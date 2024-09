Grande Fratello Jessica Morlacchi e il commento hot su Luca Giglioli | prima o poi lo sbatto al muro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il clima nella casa inizia a diventare incandescente, nelle ultime ore l'ex voce dei Gazosa si è lasciata andare ad unsopra le righe sul concorrente Nip. Nella giornata di oggi,è stata molto criticata sui social per un suoconsiderato inopportuno su, il concorrente nip, 24enne di Reggio Emilia, soprannominato "Giglio" nella Casa del. Sembra che l'ex voce dei Gazosa non riesca a resistere al fascino del parrucchiere emiliano.al centro della polemica:suIl concorrente che ha attirato l'attenzione della bassista e cantante è arrivato sul red carpet della Casa a bordo della sua Harley Davidson, che lui considera la sua compagna fedele con cui esplorare nuovi luoghi nel tempo libero. Per il