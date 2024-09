Genoa-Sampdoria cinque ultras arrestati | eseguite perquisizioni domiciliari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sonogliin flagranza differita dopo gli scontri al termine del derby di Coppa Italia tra. Tre deiuomini (20, 26 e 61 anni) appartengono alla tifoseria organizzata del, mentre gli altri due sonoblucerchiati (29 e 23 anni). Ad operare gli arresti, è stato il personale della Digos. Lenel capoluogo, hanno consentito di sequestrare materiale utile per la prosecuzione delle indagini. I reati contestati vanno dalla rissa, alla resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, al divieto di travisamento in occasione di pubbliche manifestazioni, al possesso di artifizi pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive, oltreché al possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. In corso ulteriori indagini di polizia giudiziaria.