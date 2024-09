Eboli andato in scena il convegno sulla tartuficultura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLa Campania non è una terra di tartufi. E’ (anche) per smentire questo assunto, sbagliato, che si è tenuto ieri apresso l’azienda agricola sperimentale regionale Improsta ilsu “La tartuficoltura come opportunità di sviluppo per i territori”, per discutere del progetto Siditac, ovvero i sistemi innovativi digitali per tartufi autoctoni campani, finanziato con la misura 16.1 del Psr Campania 2014-2022. Un progetto che vede in prima fila la ricerca per valorizzare un’eccellenza come il tartufo. Come ha spiegato la professoressa Enrica De Falco, docente del corso di Agraria dell’Università di Salerno e responsabile scientifico del progetto Siditac: “I progetti del Psr nascono proprio con l’obiettivo di mettere insieme la ricerca e chi lavora nel settore per cercare di raggiungere risultati o trasferire conoscenze.