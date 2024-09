Dybala infortunio a Bilbao Oggi gli esami | come sta

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Paulosi ferma per un lieverimediato nella notte dell’esordio dei giallorossi in Europa League contro l’Athletic. La Joya ha lasciato il terreno di gioco all’intervallo, sostituito da Soulé, per un problema al flessore della gamba sinistra. “Ha sentito un po’ di fastidio, non volevamo rischiare niente. Non era un cambio programmato, volevamo farlo al 60-65? e non ci siamo riusciti”, ha spiegato il tecnico dei giallorossi, Ivan Juric, al termine del match pareggiato dalla Roma. Glicui è stato sottopostol’argentino hanno escluso lesioni. Persi tratta solo di un affaticamento muscolare, ma la sua presenza in campo nel match di domenica contro il Venezia è altamente improbabile.