Disastroso incidente all’aeroporto di Bologna ma è solo una simulazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Un velivolo appena decollato in direzione Parigi Charles De Gaulle all’1.10 con 28 persone a bordo incorre in un grave malfunzionamento del sistema idraulico e cerca di rientrare immediatamentedi. Al momento dell’atterraggio l’apparecchio finisce fuori controllo, inizia a ruotare su se stesso, esce di pista e si spezza in due tronconi. Questo lo scenario che gli addetti impegnati nelle esercitazioni si sono trovati a fronteggiare, sulla falsariga di quanto realmente accaduto a un volo cargo in Costarica nell’aprile 2022. L’esercitazione Si mobilitano subito i soccorsi, chiamati a raccolta dalla Torre di Controllo che dichiara lo stato di allerta aeronautica die attiva il Piano di Emergenza Aeronautica.